شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 231 حالة تعافي و393 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ، اليوم ، تسجيل (393) حالة مؤكدة وتعافي(231) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3553) منها (566) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (383499) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (373361) حالة .وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(7)حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6585) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (50403) فحوص مخبرية جديدة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).