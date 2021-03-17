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التحالف يحبط هجوماً وشيكاً على السعودية بطائرة بدون طيار مفخخة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

التحالف يحبط هجوماً وشيكاً على السعودية بطائرة بدون طيار مفخخة

تم تدميرها وكذلك العناصر الإرهابية المشغلة لها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط عملية هجوم وشيك بإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من عمران اليمنية.

تدمير الطائرة: 

وقال التحالف إنه تم تدمير الطائرة بدون طيار المفخخة وكذلك العناصر الإرهابية المشغلة لها، متابعًا: “نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات الإرهابية”.

وأكد أن العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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