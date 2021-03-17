التحالف يحبط هجوماً وشيكاً على السعودية بطائرة بدون طيار مفخخة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط عملية هجوم وشيك بإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من عمران اليمنية.

تدمير الطائرة:

وقال التحالف إنه تم تدمير الطائرة بدون طيار المفخخة وكذلك العناصر الإرهابية المشغلة لها، متابعًا: “نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات الإرهابية”.

وأكد أن العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



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