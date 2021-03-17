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التجارة تستدعي 306 غسالات ملابس ماركة HITACHI

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

التجارة تستدعي 306 غسالات ملابس ماركة HITACHI

لعدم مطابقتها لمواصفات كفاءة الطاقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 306 من غسالات الملابس ماركة “HITACHI”، موديل عام 2018.

سبب الاستدعاء: 

ولفتت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن قرار الاستدعاء يرجع لعدم مطابقة الغسالات المذكورة للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، داعية للتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

كما دعت التجارة للتحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة عبر الرابط التالي :هنا.

التجارة تستدعي 306 غسالات ملابس ماركة HITACHI - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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