التجارة تستدعي 306 غسالات ملابس ماركة HITACHI

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 306 من غسالات الملابس ماركة “HITACHI”، موديل عام 2018.

سبب الاستدعاء:

ولفتت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن قرار الاستدعاء يرجع لعدم مطابقة الغسالات المذكورة للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة، داعية للتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

كما دعت التجارة للتحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة عبر الرابط التالي :هنا.



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