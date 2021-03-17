بدء تشغيل مركز صحي الخالدية في القيصومة لتقديم لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت “صحة حفر الباطن” اليوم بتشغيل مركز صحي الخالدية في القيصومة لاستقبال المواطنين والمقيمين وإعطائهم اللقاح حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق “صحتي”، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.

خدمات مقدمة:

وتفقد مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي المركز للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين في المركز .

وتقدم خدمة اللقاحات للمواطنين والمقيمين في جميع المستشفيات، لاستقبال ‏‫المستهدفين من المرضى والمنومين، ومراجعي العيادات، ومراكز الغسيل الكلوي، والعاملين بالمنشآت، بعد أن جرت تهيئتها بطريقة منظمة من خلال تجهيز عيادات لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر الصحية المتخصصة والمدربة.

التسجيل عبر صحتي:

ودعت صحة حفر الباطن المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

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