الصحة العالمية: لقاح جونسون آمن وفعال أمام تحورات كورونا 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم توصياتها بشأن استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

آمن وفعال:

وقال رئيس فريق خبراء المنظمة الإستراتيجي المعني باللقاحات في مؤتمر صحفي الدكتور أليخاندرو كرافيوتو: إن اللقاح الذي اعتمدته المنظمة بموجب بروتوكول الاستخدامات الطارئة آمن وفعال بما في ذلك البلدان التي تنتشر فيها المتحورات الجديدة الأكثر عدوى للفيروس.

يسهل تخزينه:

ولفت رئيس فريق الخبراء إلى سهولة حفظ اللقاح إذ يمكن تخزينه في الثلاجات العادية، ويمكن إعطاؤه للأفراد فوق سن 18 سنة دون حد أقصى للسن، وهو أول لقاح يدرج من جرعة واحدة جاهزة للحقن لا تحتاج إلى أي تركيبات، مما يسهل عملية أخذ اللقاح للأشخاص البعيدين جغرافيا عن النظام الصحي أو الذين يواجهون صعوبة في التنقل.

وأوضح الدكتور كرافيوتو أن لقاح جونسون لا يسبب المرض ولكنه يجعل جهاز المناعة يتعلم الاستجابة بشكل دفاعي ضد الفيروس، وإفراز الأجسام المضادة.

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