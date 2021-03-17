الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

الفوزان: لا أصل لحديث يغفر الله لمن صام الخامس عشر من شعبان

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى على حديث مزعوم يقول :”يغفر الله لمن صام الخامس عشر من شعبان”.

لا أصل للحديث:

وقال الفوزان في مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه لا أصل لهذا الحديث ولم يثبت في ليلة النصف من شعبان فضل على غيرها من الليالي والأيام.



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