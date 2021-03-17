الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

الداخلية تفتح باب القبول على #وظائف الأمن العام

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام، برتبة (جندي) رجال.

شروط وظائف المديرية العامة للأمن العام:

وأوضحت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

– أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

التقديم على وظائف المديرية العامة للأمن العام:

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 7 / 8 / 1442هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 12 / 8 / 1442هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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