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شكرا لقرائتكم الداخلية تفتح باب القبول على #وظائف الأمن العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الداخلية تفتح باب القبول على #وظائف الأمن العام
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام، برتبة (جندي) رجال.
شروط وظائف المديرية العامة للأمن العام:
وأوضحت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
– أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
التقديم على وظائف المديرية العامة للأمن العام:
وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 7 / 8 / 1442هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 12 / 8 / 1442هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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