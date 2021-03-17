الحرس الوطني تدعو المرشحين والمرشحات لإجراء المطابقة والمقابلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الحرس الوطني المرشحين والمرشحات إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 08/ 08/ 1442هـ حسب المواعيد والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19).

شروط المقابلة:

وأوضحت وزارة الحرس الوطني في بيان له أن إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية، والشروط التالية:

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1. إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.

2. إحضار عدد (3) صور شخصية.

3. الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح.

4. إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع الخبرات إن وجدت.

5. إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.

6. إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه.

7. الحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة (8:45) صباحاً.

وللمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم (4912222 تحويلة 23415) أو البريد الإلكتروني ([email protected])

عنوان اللجنة:

ولفتت الحرس الوطني إلى أنه يمكن للمرشحين والمرشحات الوصول إلى عنوان اللجنة من خلال البحث عن “مركز أحد الثقافي الترفيهي في خشم العان” في برامج الخرائط، أو استخدام رمز الاستجابة السريع QR Code والاطلاع على الأسماء من هنا.



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