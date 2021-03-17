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الرياض تتصدر توزيع إصابات كورونا في السعودية بـ 144حالة

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شكرا لقرائتكم الرياض تتصدر توزيع إصابات في بـ 144حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

الرياض تتصدر توزيع إصابات كورونا في السعودية بـ 144حالة

وصل إجمالي حالات التعافي إلى (373361) حالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (231) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (373361) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3553) حالة من بينها (566) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

الرياض تتصدر توزيع إصابات كورونا في السعودية بـ 144حالة - متابعات الخليج 365

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (383499) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (393) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 144، مكة المكرمة 70، والمنطقة الشرقية 80، والشمالية 25، وحائل 16.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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