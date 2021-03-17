إتلاف 2000 كيلو أغذية فاسدة في أحد رفيدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحدرفيدة

ضبطت فرق الرقابة ببلدية محافظة أحد رفيدة مطعمًا، يديره مجموعة من العمالة، استغلت أحد المواقع المجاورة لتخزين مواد غذائية فاسدة.

وأوضح رئيس بلدية أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية، رصدت تحركات العمالة والتي كانت تتردد على أحد المواقع المجاورة، وتمكنت الفرق التفتيشية من ضبط المخالفات وإعداد التقارير الميدانية وتوثيقها، والذي تبين أنه قد تم تحويله إلى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة.

مواد غذائية فاسدة:

وأفاد بأنه تم ضبط 250 كجم من الخضار و350 كجم من الدقيق و360 كجم من الأرز و160 كجم من الملح والتي فقدت خواصها الطبيعية علاوة على تعفنها وعدم صلاحية استخدامها الآدمي، بالإضافة إلى ضبط مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والتي تم تحضيرها بشكل غير مطابق للاشتراطات الصحية ونقلها وتخزينها في أماكن تفتقد للاشتراطات الصحية علاوة على سوء النظافة، وأيضاً مصادرة أوانٍ غير صالحة للاستعمال تقدر كمياتها بحوالي 3 أطنان.

جولات رقابية:

كما نفَّذت البلدية حملة على الباعة الجائلين المخالفين بمشاركة الجهات الأمنية، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة.

وأشار رئيس البلدية أنه تمت مصادرة 825 كيلوغراماً من الخضروات والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين حيث تم إتلافها كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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