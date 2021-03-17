طلب إلحاق في بعثة.. «التعليم» تحدد الخطوات والمتطلبات

بينّت وزارة التعليم، طريقة وآلية الاستفادة من خدمة طلب إلحاق في بعثة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتيح للطلاب الدارسين على حسابهم الخاص بالخارج من الالتحاق بالبعثة، والطلاب المبتعثين بالخارج من التقديم لإلحاق مرافقيهم بالبعثة.

ونوّهت التعليم، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمة تتيح كذلك للموفدين العاملين في الخارج بإلحاق أقاربهم «الزوج/الزوجة والأولاد» للبعثة، كذلك تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على قرار دراسة خارج المملكة في المؤسسات التعليمية المتخصصة بتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وفق الشروط والضوابط التي نصت عليها الوزارة.

وأكدت التعليم، أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل، موضحة الضوابط والاشترطات والمتطلبات الضرورية واللازمة للاستفادة من الخدومة وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- صورة ملونة لسجل الأسرة من الأمام والخلف أو صورة الهوية الوطنية

- صور للمؤهلات الدراسية التي سبق الحصول عليها

- إرفاق القبول من الجامعة

- صورة ملونة لجواز السفر

- صورة من قرار الابتعاث

- أي وثائق أخرى لها علاقة بالطلب «مسوغ اختياري»

- صورة من موافقة الجامعة (USA) ( I-20)

ـ صورة من موافقة الجامعة (UK CAS)

- صورة من موافقة الجامعة COE AU))

- إفادة من السفارة بأن ولي الأمر موفد للعمل ولا يزال على رأس العمل

- إفادة من الملحقية الثقافية عن عائق إذا كانت الدراسة في غير مقر عمل ولي الأمر

- التأكد أنه لا يوجد طلب إلحاق أقارب موفدين مفتوح.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن هذا الطلب لأقارب الموفدين فقط:

- بيانات جواز السفر وبيانات التأشيرة تظهر إذا كانت الدولة المطلوبة «أمريكا فقط»

- يتم السماح بتقديم الطلب «للفئات المسموح بها بتقديم الطلب» إذا كان من ملحقية غير الملحقية المتواجد بها في النظام.

- عند تسليم الطلب فإن مسار الطلب يتم طبقًا لحقل «الدولة المطلوبة»

- عند إعادة الطلب من الوزارة الى الملحقية لا يظهر الأجزاء الخاصة بالوزارة للمستخدمين الملحقية.

وبينّت وزارة التعليم، آلية وإجراءات التقديم للاستفادة من خدمة طلب إلحاق في بعثة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة سفير2 من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا»

- تحت خدمة «الراغبون في الدراسة» يتم الضغط على «طلب إلحاق»

- ستظهر شاشة الشروط والأحكام، يجب الإقرارعلى الشروط والأحكام ومن ثم ضغط زر موافقة وإرسال

- يجب تحديد نوع الإجراء تحت خيارالتقديم وذلك باختيارنوع طلب الإلحاق «طلب إلحاق ذوي الاحتياجات الخاصة» أو «طلب إلحاق بالبعثة أقارب موفدين»

- أقارب موفدون «وإدخال تاريخ الميلاد» ثم الضغط على زر«بحث»؛ حيث ستظهر جميع بيانات الطالب

- ستظهر جميع بيانات الطالب المسجلة في النظام،على الطالب استكمال بعض البيانات ثم الضغط على زر «تقديم»

- بعد الضغط على زر «تقديم» سيظهر رقم الطلب

وكشفت الوزارة، أنه في حالة تعثر المستفيد أو عدم تمكنه من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًا يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة، وذلك من خلال الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل، ويمكن الوصول له بشكل مباشر، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا».

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب بالإضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

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