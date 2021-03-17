وزارة الصحة: تمديد أوقات العمل في مراكز لقاحات كورونا بالرياض

أعلنت وزارة الصحة، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح 24 ساعة.

وجددت وزارة الصحة تنبيه الجميع إلى ضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «بالأمس كُنا نخطوها مرحًا، واليوم نخطوها وعيًا من أجل حياة صحية سليمة.. ابدأ بالخطوة.. خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي».

كما أوضحت وزارة الصحة أن مراكز لقاح كورونا تشهد إقبالًا متزايدًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية، لافتةً النظر إلى أن تطبيق «صحتي» أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المُقدِّمة للقاح.