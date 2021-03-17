الزياني: دول مجلس التعاون تقف صفًّا واحدًا مع السعودية

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون؛ أن دول مجلس التعاون تقف صفًّا واحدًا مع السعودية إزاء التهديدات التي تواجهها، مشيدًا بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوية السعودية.

وقال الزياني إن بيان العلا أكد التزام دول مجلس التعاون بوقوفها ضد ما يخل بأمنها، مضيفًا أن مقررات بيان العلا شددت على ضرورة وحدة دول مجلس التعاون.

وأشار الزياني إلى أن مقررات بيان العلا، أحرزت خطوات مهمة لتعزيز التعاون المشترك، مضيفًا أن الظروف الصعبة والدقيقة في الشرق الأوسط تتطلب عملًا موحدًا.

وشدد على أنه «لا بد من الإشادة بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوية السعودية».

واستطرد قائلًا: «ندين محاولة الحوثيين استهداف المدنيين في السعودية»، مضيفًا: «شهدنا تضامنًا دوليًّا واسعًا مع السعودية ضد الاعتداءات الإرهابية الحوثية».

وانطلقت، اليوم الأربعاء في الرياض، أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.

وكان الدكتور الحجرف قد أوضح أن المجلس الوزاري سيبحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، التي استضافتها محافظة العلا، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

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