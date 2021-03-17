إغلاق 12 مسجدًا في 8 مناطق بعد ثبوت إصابات كورونا بين المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، 12 مسجدًا مؤقتًا، في 8 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «باشرت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 38 يوماً 306 مساجد، تم فتح 287 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».