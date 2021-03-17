الحرس الوطني تدعو المرشحين لوظائفها لإكمال الإجراءات

1. إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.
2. إحضار عدد (3) صور شخصية.
3. الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر عدولا عن الرغبة في الترشيح.
4. إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع الخبرات إن وجدت.
5. إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.
6. إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه.
7. الحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة (8:45) صباحا.
وللمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم (4912222 تحويلة 23415) أو البريد الإلكتروني (http://[email protected]) كما بإمكان المرشحين والمرشحات الوصول إلى عنوان اللجنة من خلال البحث عن «مركز أحد الثقافي الترفيهي في خشم العان» في برامج الخرائط، أو استخدام رمز الاستجابة السريع QR Code.
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