شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء..إطلاق الإصدار الثاني لتطبيق «رفع الأثاث التالف والأنقاض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة الأحساء أمس، الإصدار الثاني للتطبيق الإلكتروني "خدمة رفع الأثاث التالف والأنقاض"، وذلك ضمن جهود الأمانة في معالجة التشوه البصري.

وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد الزهراني، أن الإصدار يستهدف معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وتقليل كميات الأنقاض مجهولة المصدر، وتوحيد قنوات توفير الخدمة، وسهولة تنسيق الطلبات وتحديد المواعيد، مشيرا إلى أن إصدار التطبيق يأتي ضمن خطوات الأمانة الرامية إلى تطوير حلول الأعمال وهندسة الإجراءات وحوسبتها عبر استخدام التقنية الحديثة في تقديم خدمات القطاع البلدي.