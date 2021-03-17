شكرا لقرائتكم خبر عن «العثيمين» يشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ «اتفاق الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي أسهم في إيجاد المناخ المناسب لحل العديد من القضايا على الساحة اليمنية والمساعدة في حقن الدماء ورأب الصداع، بالإضافة إلى دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، مشيراً إلى متابعة الأمانة للتطورات الأخيرة في اليمن وخاصة الأحداث التي جدّت أمس، في العاصمة المؤقتة عدن .

وأكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع اليمن ودعمها للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الدكتور معين عبد الملك ، للاستجابة لمشاغل المواطنين وتطلعاتهم.