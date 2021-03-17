شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / إغلاق 12 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 12 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 38 يوماً 306 مساجد تم فتح 287 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت أن المساجد المغلقة , مسجدان في مناطق مكة المكرمة، والشرقية، والحدود الشمالية، وعسير، ومسجد في كلٍ من: منطقة الجوف، ومنطقة جازان، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران.

كما أعادت الوزارة فتح 11 مسجداً ثلاثة منها في منطقة الجوف، واثنان في منطقتي الرياض والقصيم، ومسجد في كلٍ من: منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة عسير، ومنطقة حائل، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.