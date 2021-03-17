منصة معين تُمكن 515 ألف مستفيد من خدماتها الرقمية عبر ديوان المظالم

تمكن 515 ألف مستفيد من استخدام منصة معين الرقمية الخاصة بديوان المظالم، وذلك بهدف قياس العمل القضائي خلال خدماته والمحاكم الخاصة به، بالإضافة إلي الحرص على توفير الخدمة القضائية في مختلف المسارات وأطراف الدعوي، كما تتيح خدمة مواعيدي الرقمية لأطراف الدعوي والممثل فيها التمكن من عرض مواعيد جميع الدعاوي وكذلك أماكنها.

منصة معين الرقمية

قد يهمك:

تتيح منصة معين الرقمية إمكانية البحث عن المواعيد وذلك بمحددات مختلفة وإمكانية الاطلاع على التفاصيل وبيانات الموعد، بالإضافة إلي إمكانية تصدير البيانات والمستعلم عنها بعدد من الصياغات الإلكترونية منها صيغة أكسيل وصيغة بي دي أف.

بالإضافة إلي ذلك تتيح الخدمة إمكانية إخفاء وإظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث، وبشرط تسجيل الدخول على المنصة وذلك من خلال حساب مفعل من خلال مجموعه من الخطوات والتي تتمثل في الرابط الأساسي من منصة معين.

وبعد ذلك اختيار الخدمات القضائية وإدخال رقم الهوية للمستخدم ثم كلمة المرور وإدخال الرمز المرسل على الجوال والذي تم تسجيله في النظام من قبل وبعد نجاح عملية التسجيل سوف يظهر جميع الخدمات بالإضافة إلي خدمة مواعيدي الإلكترونية.

ديوان المظالم

خدمة مواعيدي واحدة من اهم الخدمات الرقمية التي تأتي ضمن مجموعه من الخدمات، التي تقُوم المنصات الإلكترونية بتوفيرها وتمثل هدف استراتيجي، مع توفير الوقت والجهد على عموم المستفيدين وتحقيق الجودة والأداء من خلال منظومة العمل القضائي المطور الرقمي وكل ما يتواكب مع مستجدات التحول الرقمي بشكل كامل وحديث وبشكل شامل.