شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تغلق 12 مسجداً في 8 مناطق بعد إصابات كورونا بين المصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 12 مسجد مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 38 يوماً 306 مساجد تم فتح 287 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الأربعاء أوضحت فيه أن المساجد المغلقة هي مسجدين في المناطق التالية: مكة المكرمة، والشرقية، والحدود الشمالية، وعسير، وتم رصد حالتين اصابة بها ومسجد في كلاً من: منطقة الجوف، ومنطقة جازان، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران، بمعدل اصابة بكل مسجد.

كما أفادت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجد ثلاثة منها في منطقة الجوف، واثنين في منطقتي الرياض والقصيم، ومسجد في كلاٍ من: منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة عسير، ومنطقة حائل، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالمواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير أو تراحٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد ١٩٣٣، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسئولية وطنية يشارك فيها الجميع.