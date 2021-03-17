شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يتيح خدمات الإمارة عن بُعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ضرورة توظيف تطبيقات التقنية لخدمة المواطنين والمقيمين وفق آليات تمكنّهم من متابعة ومراجعة معاملاتهم إلكترونياً دون اضطرار للتنقل والانتظار. وعد الأمير حسام خلال تدشينه اليوم منصة الاتصال المرئي، الخدمة المنفذة إلكترونياً عبر تقنية متطورة استمراراً للاستفادة من التطبيقات المتاحة من خلال تقنية الاتصالات الحديثة للوصول بخدمات القطاعات كافة في المنطقة إلى المستفيد في موقعه.

وثمن أمير منطقة الباحة التطور الذي تشهده المنطقة، في ظل رعاية واهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وشدد الأمير حسام على استثمار كل ما من شأنه توفير الخدمة في زمن قياسي، وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر لتمكين المواطنين والمقيمين من مراجعة الأقسام كافة في إمارة المنطقة والمؤسسات الحكومية (عن بُعد)، والارتقاء بخدمات جميع القطاعات وتيسيرها لكل المستفيدين منها وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وتطلع أمير منطقة الباحة لتفعيل الإجراءات الإلكترونية الهادفة إلى تحقيق رضا المستفيدين وسهولة تقديم الخدمات بما يتواكب مع التحولات نحو الحوكمة والأتمتة والإدارة دون حاجة للورق.

يذكر أن منصة الاتصال المرئي تتيح استقبال المواطن والمقيم عبر شبكة تقنية يتم من خلالها نقل الجلسات بالصوت والصورة وحسب رغبة المواطن والمقيم، لتسهيل التواصل معه وتجنّب عناء الوصول والانتقال، مع الحفاظ على خصوصية وسرية كل قضية ومعاملة، وسرعة البحث عن الحلول حسب الأنظمة واللوائح. وتمكين المواطنين والمقيمين في جميع المحافظات والمراكز من متابعة معاملاتهم ومقترحاتهم (أونلاين) دون حاجة الوصول لمقر إمارة المنطقة.

ويتم الوصول للمنصة عبر تطبيق أبشر أفراد، باختيار تبويب (خدماتي - خدمات) ثم (الخدمات العامة) ثم أيقونة (الرسائل والطلبات) ثم (إمارة منطقة الباحة) من القائمة المنسدلة، وتعبئة الحقول المطلوبة، ما يتيح التواصل مع الموظف المختص، والحصول على الخدمة.