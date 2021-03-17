«الغرف السعودية» تعدد مزايا موافقة خادم الحرمين على نظام التخصيص

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، اليوم الأربعاء، أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ على نظام التخصيص؛ تُعزز فرص القطاع الخاص –سواء كان محليًّا أو دوليًّا– للاستثمار في 16 قطاعًا حكوميًّا مستهدفًا بالتخصيص.

وقال العجلان، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «موافقة مجلس الوزراء برئاسة مولاي خادم الحرمين الشريفين على نظام التخصيص؛ تعزز فرص القطاع الخاص، المحلي أو الدولي، للاستثمار في 16 قطاعًا حكوميًّا مستهدفًا بالتخصيص، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتنوع الاقتصادي، والتنمية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن».

وعقَدَ مجلس الوزراء اجتماعه، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي، ووافق على عدة قرارات؛ منها الموافقة على نظام التخصيص.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، منها تقارير سنوية للهيئة السعودية للحياة الفطرية (الملغاة)، والصندوق السعودي للتنمية، والديوان العام للمحاسبة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

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