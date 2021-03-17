انطلاق اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في الرياض

انطلقت اليوم الأربعاء في الرياض أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير خارجية البحرين -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.

وكان الدكتور الحجرف قد أوضح أن المجلس الوزاري سيبحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، التي استضافتها محافظة العلا، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

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