«الحصيني»: أمطار متفاوتة ورياح مثيرة للأتربة على 3 مناطق

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهارًا معتدلةً ليلًا على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة، ومحدودة ومتفرقة على أجزاء من مناطق عسير والمدينة وشمال الشرقية، مع رياح مثيرة للأتربة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة، معتدلة ليلًا، من حارة نسبيًّا إلى معتدلة على الشرقية الشمالية والمرتفعات، باردة ليلًا».

وأضاف الحصيني: «متوقع خلال الـ(24) ساعة القادمة، بإذن الله، أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة، ومحدودة ومتفرقة على أجزاء من مناطق عسير والمدينة وشمال الشرقية، ورياح مثيرة للأتربة، إلا أن يصرفها الله».

ومن جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد –في تقريره عن حالة الطقس، اليوم– نشاطًا للرياح السطحية مثيرًا للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، والرياض، والحدود الشمالية، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، كما يستمر ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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