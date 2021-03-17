«الوطني للأرصاد» ينبِّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، بمنطقة المدينة المنورة، تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن الحالة تشمل (الحناكية – العلا – العيص – المدينة المنورة – خيبر – وادي الفرع)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ونبَّه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة على منطقة الرياض، تضمَّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وتشمل (الأفلاج – الخرج – الدوادمي – الزلفي – السليل – العاصمة الرياض – المجمعة – حوطة بني تميم – رماح – عفيف – وادي الدواسر) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة القصيم، تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة ‏تشمل‏ (البدائع – البكيرية – الشماسية – بريدة – رياض الخبراء – عنيزة – عيون الجواء) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر حتى السادسة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقَّع في تقريره، نشاطًا للرياح السطحية مثيرًا للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، والرياض، والحدود الشمالية، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة). كما يستمرُّ الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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