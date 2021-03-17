«الموارد البشرية»: صاحب العمل الجديد يتحمَّل رسوم الإقامة ورخصة العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صاحب العمل الجديد يتحمَّل رسوم الإقامة ورخصة العمل؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «إقامتي مطوفة منذ 4 سنوات لرفض الكفيل تجديدها؛ فإذا نقلت الكفالة هل يتحمَّل الكفيل الجديد رسوم السنوات السابقة؟».

وردَّ الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يتحمل صاحب العمل الجديد رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات».

وعن العلاقات التعاقدية، قالت: «للمزيد من التفاصيل حول مبادرة (تحسين العلاقة التعاقدية)، قم بزيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

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