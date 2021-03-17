الزعاق يوضح أسباب ظهور الزواحف والثعابين خلال الأيام الجارية

أوضح الراصد الجوي والجيوفيزيائي الدكتور خالد الزعاق، سر خروج الزواحف والثعابين من جحورها هذه الأيام.

وقال الزعاق: «خلال هذه الأيام، يدخل موسم الحميمين الذي سُمِّي بهذا نسبةً إلى حُمُو باطن الأرض ووجه السماء»، مشيرًا إلى أنه آخر مواسم البرد.

وأضاف الزعاق أن «حمو الحميمين يتولَّد عنه خروج الزواحف السامة والعقارب والثعابين وجميع أنواع الحشرات من بياتها الشتوي»، مؤكدًا أن في هذا الموسم يزداد تبخير الأرض للرطوبة، فتتشكَّل، بفعل التسخين الذاتي، السحب المسماة «المراويح».

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