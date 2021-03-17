شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس ، 4407 جولات رقابية أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية ، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 149 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة ، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.