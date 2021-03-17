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إغلاق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية بجدة

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس ، 4407 جولات رقابية أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية ، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار .

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 149 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة ، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

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