الحكومة اليمنية ترحب ببيان وزارة الخارجية السعودية الذي يدين اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

رحبت الحكومة اليمنية ببيان وزارة الخارجية السعودية الذي ادان بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق يوم أمس الثلاثاء الـ ١٦ من مارس .



وأعربت الحكومة في بيان لها عن بالغ الامتنان لهذا الموقف المنسجم تماما مع الجهود الاخوية التي بذلتها ولا زالت تبذلها المملكة العربية السعودية لراب الصدع وحقن الدماء وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب واستكمال استعادة الدولة والحفاظ على امن ووحدة واستقرار اليمن.

وشددت على ان استكمال تنفيذ الشق الامني والعسكري لاتفاق الرياض يجب ان يحتل اولوية قصوى لحماية هذا الانجاز الذي ما كان له ان يتم لولا الجهود الكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية.

فيما يلي نص بيان الحكومة ..

ترحب الحكومة اليمنية بالبيان الصادر في ١٧ مارس ٢٠٢١ عن وزارة الخارجية الموقرة في المملكة العربية السعودية الذي ادان بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق يوم الثلاثاء الموافق ١٦ مارس ٢٠٢١م، والذي أكد على دعم المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية، وشدد على اهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة.

واذ نعبر عن بالغ الامتنان لهذا الموقف المنسجم تماما مع الجهود الاخوية التي بذلتها ولا زالت تبذلها المملكة العربية السعودية لراب الصدع وحقن الدماء وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب واستكمال استعادة الدولة والحفاظ على امن ووحدة واستقرار اليمن، فأننا نشدد بأن استكمال تنفيذ الشق الامني والعسكري لاتفاق الرياض يجب ان يحتل اولوية قصوى لحماية هذا الانجاز الذي ما كان له ان يتم لولا الجهود الكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية.