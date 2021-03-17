شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزاري الخليجي» : أوضاع الشرق الأوسط تتطلب عملا موحدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الزياني : دول التعاون تقف صفا واحدا مع المملكة إزاء التهديدات الحوثية

انطلقت أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.

وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري إن الظروف الصعبة والدقيقة في الشرق الأوسط تتطلب عملا موحدا، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي تواصل محاولة استهداف المملكة ، ولا بد من الإشادة بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوية في المملكة.

وأضاف : شهدنا تضامنا دوليا واسعا مع المملكة ضد الاعتداءات الإرهابية الحوثية، ودول مجلس التعاون تقف صفا واحدا مع المملكة إزاء التهديدات التي تواجهها، كما يرفض مجلس التعاون أي تدخل خارجي بشؤون الدول العربية. وتابع : يجب تطبيق القرارات الدولية بشأن اليمن لإنهاء الانقلاب.