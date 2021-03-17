الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

الحجرف في البيان الختامي لاجتماع التعاون الخليجي: أمن دول المجلس كل لا يتجزأ

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، في البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أن مجلس التعاون يشدد على كافة مقررات بيان العلا.

أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ

وقال الحجرف إن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، مشددًا على ضرورة التكامل الخليجي وضرورة التعاون بشؤون العمالة والأمن الغذائي، وكذلك أهمية تفعيل آلية العمل العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون.

وأضاف الحجرف إن مجلس التعاون يرفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، مضيفًا أن أي أعمال تقوم بها إيران في الجزر الإماراتية الثلاث باطلة ولاغية.

وتابع أن دول مجلس التعاون تؤكد أن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون متمسكة بدولة فلسطينية وفق حدود 67، وندعم جهود مصر لإنهاء الخلافات بين الفصائل الفلسطينية.

وأضاف الحجرف أن أي مفاوضات مستقبلية مع إيران يجب أن تشمل الصواريخ الباليستية والملف النووي، مؤكدًا أن إيران تواصل دعم الميليشيات وزعزعة استقرار المنطقة.

دعم جهود الشرعية باليمن

وتابع: “ندعم جهود الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة وفق المرجعيات الثلاث”، والمجلس الوزاري يدين استمرار ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين في مأرب، مضيفًا أن ميليشيا الحوثي تتخذ من المدنيين اليمنيين دروعًا في مأرب.

وقال: “ندين استهداف ميليشيا الحوثي لمركز احتجاز مهاجرين في صنعاء”، ويجب الوصول إلى خزان صافر لتجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر، مؤكدًا على ضرورة بدء تحقيق بجريمة حرق مركز المهاجرين بصنعاء بعد استهدافه بمقذوفين.

تهريب السلاح للحوثي

وأشار الحجرف إلى أن مجلس الوزراء لمجلس التعاون يدين مواصلة إيران تهريب السلاح إلى الحوثيين، وأكد أن المجلس يدعم الحفاظ على سيادة العراق ووحدته الوطنية.

وختم أمين عام مجلس التعاون نايف الحجرف بقوله: “ندعم إجراءات حكومة الكاظمي في التأكيد على سيادة الدولة العراقية”.

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