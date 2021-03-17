الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم شركة ذيب لتأجير السيارات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” اليوم، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ(40) ريالًا سعوديًا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت (6010%) من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأوضحت تداول، في بيان لها، أن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها (12,900,000) سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

بناء سجل الأوامر:

وأفادت أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص (1,290,000) سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى، مبينة أن طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد سيكون لمدة يوم واحد فقط بتاريخ 8 / 8 / 14424هـ، الموافق 21 / 3 / 2021م، عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري.

يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أغلق أمس الثلاثاء، مرتفعًا 14.53 نقطة ليقفل عند مستوى 9660.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.4 مليار ريال.

أكثر من 725 مليون سهم:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 725 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 600 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

الأكثر ارتفاعًا:

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وإعمار، وكيان السعودية، والخليجية العامة، ودار الأركان الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، ومسك، والجزيرة ريت، والجوف، وصدق فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 7.75%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وكيان السعودية، وزين السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، وإعمار، وكيان السعودية، ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو:

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعًا 90.45 نقطة ليقفل عند مستوى 23711.14 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 1174 صفقة.

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