الزياني: قمة العلا حققت خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة الرياض، أعمال الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني.

وقال عبداللطيف الزياني إن قمة العلا في الرياض حققت خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك.

مقررات بيان العلا

وأكد الزياني أن بيان العلا أكد على التزام دول مجلس التعاون بوقوفها ضد ما يخل بأمنها، ومقررات بيان العلا شددت على ضرورة وحدة دول المجلس، وحققت خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك.

مخططات إجرامية حوثية

وأشار الزياني في كلمته، إلى أن الدفاعات السعودية خيبت المخططات الإجرامية والإرهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

قمة في ظروف استثنائية

من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، عن شكره لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون على حرصهم لانعقاد أعمال الدورة 147 للمجلس الوزاري حضوريًا رغم الإجراءات الاحترازية، والذي يعكس حرصهم الكبير على انعقاد الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.

وأكد الحجرف أن المجلس الوزاري بحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، والتي استضافتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، في 5 يناير الماضي.

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