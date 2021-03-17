الزياني: دول مجلس التعاون الخليجي تدعم الإجراءات السعودية للدفاع عن مصالحها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة الرياض، أعمال الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني.

وأكد الزياني أن بيان العلا أكد على التزام دول مجلس التعاون بوقوفها ضد ما يخل بأمنها، ومقررات بيان العلا شددت على ضرورة وحدة دول المجلس، وحققت خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك.

التأكيد على دعم السعودية

وأضاف الزياني أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعم أي إجراءات سعودية للدفاع عن مصالحها.

وأشار الزياني في كلمته، إلى أن الدفاعات السعودية خيبت المخططات الإجرامية والإرهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

بحث قرارات قمة العلا

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، أن المجلس يبحث متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح” بالعلا.

وتابع بأن المجلس يبحث أيضًا المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.



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