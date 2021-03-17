قمة افتراضية لتحفيز التجارة بين السعودية والولايات المتحدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نظمت وزارة التجارة الأمريكية بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس الغرف السعودية في يوم 16 مارس 2021 م القمة الافتراضية للبنية التحتية.

وركزت هذه القمة على مشاريع البنية التحتية الحالية والمستقبلية في السعودية، وعلى الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لأكثر من 200 مشارك من القطاع الخاص الأمريكي، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص السعودي، وشملت الشركات المشاركة قادة الصناعة في الولايات المتحدة في مجالات إدارة النفايات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والترفيه، والسفر والسياحة، والمواصلات والتنقل.

ومثل الجانب الأمريكي في هذه القمة كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية وعلى رأسهم القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالرياض مارتينا سترونج ووكيلة وزارة التجارة الأمريكية بالإنابة لشؤون التجارة الدولية ديان فاريل.

فرصة فريدة لتعزيز النمو الاقتصادي

وبهذه المناسبة قالت ديان فاريل: “لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة تجاه شركائنا في الخليج، وأعتقد أن هذه القمة قدمت فرصة فريدة لتعزيز النمو والتعافي الاقتصادي بشكل متبادل من خلال الصادرات والاستثمار، وقد أجرينا سلسلة محادثات مثمرة”، وأضافت ديان: “نيابة عن وزارة التجارة الأمريكية، نتطلع إلى لعب دور محوري في مشاريع البنية التحتية هذه، بالإضافة إلى بحث سبل فتح آفاق جديدة لتعميق علاقتنا التجارية”.

قمة هي الأولى من نوعها

وأضافت القائم بالأعمال سترونج: ” تقدر بعثة الولايات المتحدة الدعم الذي قدمه مجلس الغرف السعودية لعقد قمة البنية التحتية الافتراضية لأول مرة على الإطلاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. تساهم العديد من الشركات الأمريكية بالفعل في مشاريع رؤية 2030 البارزة، ونأمل، بهذه المناسبة، أن تجلب المزيد من الشركات الأخرى تقنياتها وخبراتها وحلولها ذات المستوى العالمي إلى المملكة”.

وزارة التجارة الأمريكية هي الجهة الرئيسية في حكومة الولايات المتحدة المعنية بتشجيع التجارة، فهي تعمل على تعزيز الصادرات الأمريكية عبر مكاتبها البالغ عددها 107 مكتبًا بالإضافة إلى دبلوماسييها التجاريين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه القمة عبر الموقع التالي:https://www.trade.gov/mena-summit-infra

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