النفط يستقر وبرنت عند 68.3 دولار للبرميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تباينت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ تصدت مخاوف بشأن طلب متقلب في أوروبا لآمال انتعاش لأنشطة التكرير في الولايات المتحدة، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي.

مخاوف الطلب

وبحسب “رويترز”، فقد قال مايكل مكارثي كبير استراتيجي السوق لدى سي. إم. سي ماركتس: “مخاوف الطلب المستندة إلى تعثر توزيع اللقاح في أوروبا تحتوي البيئة الإيجابية من ناحية أخرى”.

خام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لبرنت سبعة سنتات أو ما يعادل 0.1 في المائة إلى 68.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش، بعد أن ربحت في البداية ما يصل إلى 32 سنتًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 64.84 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت ما يصل إلى 28 سنتًا في التعاملات المبكرة.

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