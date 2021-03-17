620 مستفيدًا من قرار تخفيض أجرة العقارات البلدية بالعاصمة المقدسة

أوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أن قرار إعفاء المستثمرين من دفع أجور عقود إيجارات العقارات البلدية بنسبة 75% بالعاصمة المقدسة شمل أكثر من 620 مستفيدًا في مجال النشاط التجاري بالمشاعر المقدسة، ونشاط الأكشاك، والعقارات البلدية، والعربات المتنقلة، ومصانع الخرسانة الجاهزة، والمصانع في مخطط الصناعية، ومواقع بيع الحديد المستعمل، ومباسط الحطب والفحم، واللوحات الدعائية والإعلانية، مشيرًا إلى تجاوز قيمة المبالغ المعفاة عن المستثمرين أكثر من 66 مليون ريال.

ورفع أمين العاصمة المقدسة شكره، نيابةً عن المستثمرين، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– على هذه اللفتة الكريمة، وتلمس احتياجات قطاع الأعمال، وتخفيف أعباء الجائحة عليهم، وتوفير التدفقات النقدية للمستثمرين ومساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، مؤكدًا مواكبة الأمانةِ الجهودَ الكبيرة التي تبذلها الدولة –حفظها الله– لمكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية على القطاع الخاص.

وكانت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد صدرت على إعفاء مستثمري أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة بنسبة 75% بدلًا من 25% من أجرة العقارات البلدية لسنة واحدة.

من جانبه، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عبر تويتر: «خالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إعفاء مستثمري أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة بنسبة 75% بدلًا من 25% من أجرة العقارات البلدية لسنة واحدة؛ ما يُسهم في تخفيف آثار الجائحة على مستثمري الأمانتين وقطاع الحج والعمرة».

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