طقس الأربعاء.. استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم الأربعاء، نشاطًا للرياح السطحية مثيرًا للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، والرياض، والحدود الشمالية، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، كما يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15–38 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20–48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، الذي تكون حالة البحر فيه متوسطة الموج إلى مائجة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15–38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.