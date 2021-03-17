تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على 5 مناطق بالمملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق حائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، بقعاء، الغزالة، حائل، سميراء، موقق» وتبوك «تيماء، تبوك» والمدينة المنورة «الحناكية، العيص، العلاء، المدينة المنورة، خيبر، وادي الفرع» تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية.

كما تنشط أيضًا الرياح والأتربة المثارة على مناطق الرياض «الأفلاج، الدوادمي، الخرج، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، المجمعة، العاصمة الرياض، حوطة بني تميم، رماح، عفيف، وادي الدواسر» والشرقية «الأحساء، العديد، بقيق»