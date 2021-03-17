بالصور.. العمرو يفتتح صالة استقبال المستفيدين بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض

افتتح رئيس المجلس الاستشاري في تجمع الرياض الصحي الأول الدكتور عبدالله العمرو، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور صالح التميمي، صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض.

وتضم الصالة عدة خدمات تضمن خدمة أولوية لمساعدة وتسريع خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم ربطها بجميع الإدارات والأقسام داخلياً في نفس المنشأة وخارجياً بمنشآت التجمع الأخرى؛ وذلك تسهيلاً لخدمة المستفيدين.

وفي نفس الإطار اطلع الدكتور العمرو على المشاريع التطويرية القائمة، والخطة الاستراتيجية للصرح الطبي، وأثنى على سير الأعمال التطويرية في المستشفى وحث العاملين بالاستمرارية في بذل العطاء والجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

ويعد مستشفى الإمام عبدالرحمن الفصيل، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الأول، حيث تم تزويده بأحدث التجهيزات الطبية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة في إنشاء الصروح الطبية؛ ليحقق الاستفادة القصوى منه، إضافة إلى أنه مجهز بكثير من الأقسام الخدمية والتي تمكن هذا الصرح من أداء مهامه على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية.