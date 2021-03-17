الحصيني: الغبار تلاشى تمامًا من أجواء السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أجواءً حارة نهارًا على معظم المناطق، ومعتدلة ليلًا، ومن حارة نسبيًا إلى معتدلة على الشرقية الشمالية والمرتفعات وباردة ليلًا.

وأضاف: “متوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة بإذن الله أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة ومحدودة ومتفرقة على أجزاء من مناطق عسير والمدينة وشمال الشرقية ورياح مثيرة للأتربة إلا أن يصرفها الله”.

وتابع الحصيني: “الحرارة اليوم الأربعاء 1442/8/4هـ الساعة 6 من لطيفة إلى معتدلة على معظم المناطق، باردة نسبيًا على الشمالية والمرتفعات الجبلية، والسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من الوسطى والشرقية والغربية، تلاشٍ تام للغبار من أجواء المملكة”.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة). كما يستمر ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



شارك الخبر