الرفق بالحيوان تقدم حلولًا للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قدّمت جمعية رحمة للرفق بالحيوان مجموعة حلول للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة؛ وذلك بعد حوادث الاعتداء التي حدثت مؤخرًا من هذه الكلاب على المواطنين، وآخرها طفلة ضاحية الواشلة بالرياض التي افترستها الكلاب أمام والدتها.

تجارب الدول الأخرى

وفي التفاصيل، قال المشرف العام على الجمعية بدر الطريف، إن السيطرة على الحيوانات الضالة ليست جديدة، بل موجودة في كل زمان ومكان، وعلينا أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى، فهناك مَن هم أقل منا بالإمكانيات ونجحوا في السيطرة على الحيوانات الضالة.

وأضاف الطريف في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن التجربة الهولندية في مكافحة هذه الظاهرة من أنجح التجارب، وقامت على تعقيم الكلاب ثم ترقيمها، وزيادة الوعي المجتمعي تجاه الظاهرة.

وأشار إلى أن التعقيم المقصود به هو إخصاء الكلاب الذكور وإزالة الرحم من الإناث لمنعها من التكاثر، مبينًا أن تلك الطريقة مشهورة عالميًا ومطبقة في عدة دول، أما الترقيم فالمقصود به وضع شرائح أو علامات بلاستيكية على أذن الحيوانات لتمييزها ومعرفة إن كان يمكن التعامل مع هذا الكلب أو تجنبه.

منصات طعام للكلاب

وأوضح أن إطلاق الكلاب بعد تعقيمها ليس ضارًا، بل هو مهم لإحداث توازن بيئي، كما أن عملية التعقيم تؤثر على صحة الكلب وسلوكه العدواني.

وبين أن من الحلول التي يمكن عملها أيضًا وضع منصات طعام للكلاب خارج النطاق العمراني، لأن سلوكها العدواني سببه البحث عن الغذاء، وكذلك سرعة إزالة النفايات وعدم بقائها طوال اليوم حتى لا تجذب تلك الحيوانات.

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