شركة مهارة توزع 75 مليون ريال أرباحًا نقدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية عن توزيع 75 مليون ريال أرباحًا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 37.5 مليون سهم، ليبلغ حصة السهم من التوزيع 2.00 ريال.

وقالت الشركة إن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الأحد تاريخ 21-03-2021 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أغلق أمس الثلاثاء، مرتفعًا 14.53 نقطة ليقفل عند مستوى 9660.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.4 مليار ريال.

أكثر من 725 مليون سهم:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 725 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 600 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

الأكثر ارتفاعًا:

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وإعمار، وكيان السعودية، والخليجية العامة، ودار الأركان الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخليج للتدريب، ومسك، والجزيرة ريت، والجوف، وصدق فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 7.75%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وكيان السعودية، وزين السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، وإعمار، وكيان السعودية، ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو:

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعًا 90.45 نقطة ليقفل عند مستوى 23711.14 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 1174 صفقة.

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