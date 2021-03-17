السعودية اليوم / الصين تسجل 4 إصابات جديدة بكوفيد-19



شنغهاي 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

سجلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 إصابات جديدة بكوفيد-19.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج, مبينة أن إجمالي الإصابات بلغ 90066 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.

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07:07ت م

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