السعودية اليوم / البرازيل تسجل 2841 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا



موسكو 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

سجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2841 حالة وفاة نتيجة فيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11 مليون و603535 حالة فيما بلغ مجموع الوفيات 282127 نتيجة تفشي الفايروس منذ بدء الجائحة في البلاد.

// انتهى //

04:42ت م

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موسكو 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسسجلت البرازيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2841 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا و83926 إصابة.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11 مليون و603535 حالة فيما بلغ مجموع الوفيات 282127 نتيجة تفشي الفايروس منذ بدء الجائحة في البلاد.// انتهى //04:42ت م0025

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