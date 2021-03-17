محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 على نحو طفيف ، وسط صعود حذر للمعدن النفيس عالميا.



وحقق الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الرابع من 2020 نموا بنسبة 2.5% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من 2020.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ذلك إلى نمو القطاع النفطي بـ2.6% والقطاع غير النفطي بـ2.4%.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 208.70 ريال (55.65 ريال).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) مسجلا 182.61 ريال (48.70 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 156.52 (41.74 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.74 ريال (32.46 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6495 ريالا (1732 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1460.89 ريال (389.57 دولار).

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1735.76 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1735.90 دولار.

وقال كونال شاه رئيس الأبحاث لدى نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي "في الوقت الراهن، يربح الذهب بدعم نزول العائدات واستغلال المستثمرين الفرصة لشراء الذهب بأسعار لا تزال منخفضة، مراهنين على أوجه ضبابية على المدى الطويل مثل تراجع أسعار الفائدة وزيادة التضخم".

ومن المرجح أن تشير توقعات صناع السياسات في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الاتحادية إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتقدم بأسرع وتيرة في عشر سنوات في 2021، وذلك مع تسارع نشاط التطعيم بلقاحات كوفيد-19 وتوزيع حزمة التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار على الأسر.