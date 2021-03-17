أخبار السعودية اليوم.. «الغذاء والدواء»: لم نتلق بلاغات حول تجلط الدم بسبب لقاحات كورونا.. ومشاجرة جماعية في جازان تتسبب في إلقاء القبض على 11  مواطنًا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على متابعتها سلامة لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) المتوافرة في المملكة بشكل مستمر وذلك من خلال تبادل البيانات والمعلومات التي تتوافر حول اللقاحات والأعراض الجانبية لها بشكل دوري مع منظمة الصحة العالمية، وإلى التفاصيل:

«عين الصقر1».. انطلاق التمرينات بين القوات الجوية السعودية واليونانية

انطلقت اليوم الثلاثاء، تمرينات عين الصقر 1، وذلك بين القوات الجوية السعودية واليونانية؛ حيث نفذت طلعات اليوم فوق البحر المتوسط، ويهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

«الغذاء والدواء»: لم نتلق بلاغات حول تجلط الدم بسبب لقاحات كورونا

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها لم تتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات في المملكة أكثر من مليوني وثلاث مائة ألف جرعة حتى الآن، موضحة أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) المتوافرة في المملكة بشكل مستمر من خلال متابعة ودارسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوافرة حولها محليًا ودوليًا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية، كما تتابع سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية من خلال عضويتها في الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA).

كورونا السعودية.. 6 مناطق تتصدر الإصابات الجديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ «24» ساعة الماضية وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات بتسجيل 137حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 71 حالة، وسجلت المنطقة الشرقية 51 حالة وحائل 22 والقصيم 17 والحدود الشمالية 14، وسجلت المدينة المنورة 12 حالة وتبوك 10 وعسير 9 والجوف 4 والباحة 3 وسجلت منطقتا جازان ونجران حالتين لكل منهما.

وزارة الصحة: بادروا بفحص ثاني أكثر «أنوع السرطان» انتشارًا بالسعودية

حثت وزارة الصحة المواطنين على الفحص للحماية من سرطان القولون، وقالت الوزارة عبر تويتر، برسالة توعوية للمواطنين، للحماية من ثاني أكثر سرطان انتشارًا في المملكة يتم إجراء الكشف المبكر لسرطان القولون، من خلال الحجز عبر تطبيق صحتي، وقالت إن الفحص يكون للسعوديين بأعمار من 45 إلى 75 عامًا، في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف مناطق المملكة، لتحديد معدلات الشفاء والوفيات ويكون الحجز عبر تطبيق صحتي.

النيابة العامة: انتهاك حرمة المساكن دون سند نظامي جريمة

جددت النيابة العامة التنويه بحرمة المساكن وحظر المساس بها نظاميًا، وقالت، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها إلا في الحالات التي بيّنها النظام، ويُحظر المساس بهذا الجانب أو انتهاك حرماتها أو الاعتداء على الحقوق الناشئة عن ذلك تحت أي قصد كان، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى، وتابعت النيابة العامة، أنه يحظر انتهاك حرمة المساكن بالدخول إليها دون مسوغ نظامي، وحال اقتراف هذه الأفعال بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ولم يتنازل صاحب الحق الخاص غدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفق قرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1/ 1/ 1442 هـ الفقرة رقم 12 من البند أولا المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

استرداد الرصيد المالي للمستفيدين.. منصة «أبشر» توضح الخطوات

أوضحت منصة أبشر خطوات استرداد الرصيد المالي للمستفيد من حساب «أبشر الجوازات»، وقالت المنصة، إن استرداد الرصيد المشار إليه، يكون من خلال التواصل مع خدمة آمر عبر الرقم 19990 للتعاملات المالية الإلكترونية لتقديم طلب استرداد المبلغ بالخدمة التي لم تنفذ لك في حال لا تستطيع استرداده.

مشاجرة جماعية في جازان تتسبب في إلقاء القبض على 11 مواطنًا

ضبطت شرطة منطقة جازان 11 مواطنًا على خلفية مشاجرة جماعية، بحسب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت على خلفية الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، وتعرض شخصين منهم للدهس، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم، وعددهم (11) مواطنًا في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

الحصيني يتوقع خريطة المناطق المتأثرة بالسحب الرعدية

رصد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، مساء اليوم الثلاثاء، خريطة المناطق المتأثرة بالسحب الرعدية، وقال إن السحب الرعدية الممطرة تظهر قبيل مغرب اليوم الثلاثاء الساعة 5:55 على أجزاء من الشمالية وبين الجوف وحائل وشرق حائل، مشيرًا إلى هطول أمطار متفاوتة على شمالي غرب حفر الباطن ظهرا.

«طقس الأربعاء»: عوالق ترابية على 4 مناطق تؤدي لتدني الرؤية الأفقية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، نشاطًا للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض، واستمرار تدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق والأتربة المثارة على مناطق «الحدود الشمالية والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة» واستمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا.. «المرور» يجدد التذكير

أعادت الإدارة العامة للمرور السعودي، تجديد التذكير بشروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا، موضحة أنه لتقديم الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيلها، كما أشارت إلى أنه لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال أبشر وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة، مضيفة أنه عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد، ولفتت إلى أنه يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليًا إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة 5 وذلك لكل سنة ميلادية.

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