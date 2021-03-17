بالصور.. فرق رقابية ترصد 367 مخالفة في جازان.. وتغلق 26 منشأة

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، 9937 جولة رقابية خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن إجراءات التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية رصدت 367 مخالفة، وتم إغلاق 26 منشأة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات النظامية.

وأضاف، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها تكثف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأنه يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

ودعا أمين منطقة جازان المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.