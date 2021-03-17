الحرس الوطني تدعو منسوبيها وذويهم للحصول على لقاح كورونا

وأضاف: «لتسجيل المواعيد بمراكز اللقاحات التابعة لـ@NGHAnews الدخول على تطبيق خدمات المرضى أو عبر الرابط(اضغط هنا)».

دعت وزارة الحرس الوطني، منسوبيها وذويهم، لتسجيل المواعيد بمراكز اللقاحات التابعة للشؤون الصحية بالوزارة؛ للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

امير السيد

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