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الحرس الوطني تدعو منسوبيها وذويهم للحصول على لقاح كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - بمركز لقاحات مدينة الملك عبدالعزيز الطبية..

دعت وزارة الحرس الوطني، منسوبيها وذويهم، لتسجيل المواعيد بمراكز اللقاحات التابعة للشؤون الصحية بالوزارة؛ للحصول على اللقاح المضاد لفيروس المستجد.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني عبر موقع «تويتر»: «مركز لقاحات كوفيد-19 بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة يستقبل منسوبي وزارة الحرس الوطني وذويهم». 

وأضاف: «لتسجيل المواعيد بمراكز اللقاحات التابعة لـ@NGHAnews الدخول على تطبيق خدمات المرضى أو عبر الرابط(اضغط هنا)».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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