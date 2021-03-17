خدمة «بيانات الاشتراك».. مؤسسة «التقاعد» توضح آلية المتابعة

جددت المؤسسة العامة للتقاعد التذكير بخدمة «بيانات الاشتراك» لتمكين موظفي القطاع العام من الاطلاع على بياناتهم.

وقالت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن موظف القطاع العام (المشترك لدى المؤسسة) يمكنه الاطلاع على بياناته الوظيفية والشخصية المسجلة لدى المؤسسة من خلال خدمة «بيانات الاشتراك» عبر بوابة خدمات التقاعد الإلكترونية عبر الرابط:

https://www.pension.gov.sa/ServiceDetails/65cf5a5a-603b-4cf6-963e-ccddf855569f

وتشمل الخدمة المشار إليها، تاريخ بداية الخدمة الحالية، والسلم الوظيفي وآخر مرتبة، وآخر درجة، والراتب الأساسي، ويمكن الحصول على الخدمة بتسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمة «بيانات الاشتراك» من القائمة الجانبية.